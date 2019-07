Goed nieuws voor iedereen die er heus wel eens een keer een dagje tussenuit wil, maar bang is voor een overdosis bos en/of interactie met andere mensen. U kunt ook gewoon naar de game-collectie van PC-king Anne Bras komen kijken in Zwolle. Anne, de Ranomi Kromowidjojo van de computerspellenverzamelaars (maar dan met langer haar) is een paar dagen geleden door de officiële record types van Guiness uitgeroepen tot officieel werelrecordhouder in de categorie Largest collection of boxed PC games. Nogal een specifieke categorie naar wij dachten, maar ja, dat is het wereldrecord Grootste Pannenkoek Ooit ook en die heeft Peter R. de Vries toch maar eerlijk verdiend. Hollands Glorie potverdorie derhalve en je kunt in het Bonami Games & Computers Museum die spelletjes zelf spelen. Wel hopen dat de airco het daar een beetje doet.