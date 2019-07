Jammer, het had zo’n leuk zuipspelletje kunnen zijn tijdens saaie etappes: iedere keer als je een Tourpiemel tegenkomt, moet je drinken. Maar neeee, de Frambozen moeten de pret weer verpesten. De Tour-bazen hebben een mannetje vooruit gestuurd om alle straatsnikkels over te schilderen in FvD-propaganda: monsieur maakt er uiltjes van. Zodat de argeloze kijker thuis niet ineens met piemelgrappen geconfronteerd wordt tijdens het volgen van de promotiekaravaan voor prestatieverhogende narcotica. Live Stevie in de Pyreneeën koekeloeren kan DAARRR.