Ah, eindelijk, want we begonnen ze te missen, die heren van matiging & dierenwelzijn aka koopeen[moeilijklekkerdier].nl. Maar vandaag melden ze zich met opnieuw een aanbieding die geen moderne man wil missen: boer Johans ORANJEHOENEN! Ze zijn dan misschien niet van adel, écht enorm lekker zijn ze wel. Ze krijgen namelijk een leven lang een pretdieet van restproducten uit de kringlooplandbouw zoals kurkuma, oregano, wortels, knoflook en rode biet. En ja, dat zie je dus, want het vlees krijgt een oranje kleur. En dat proef je vervolgens ook dusdanig dat het vlees eigenlijk niet eens meer gekruid hoeft te worden. Zoals u dat inmiddels gewend bent van deze keten houdt ook boer Johan maar een klein aantal dieren, hun welzijn staat immers voorop. Het pakket met met vier kippen (16 maaltijden) kost €79.95 voor 4.5 kilogram vlees; dus slechts €17,77 per kilo! Slechts €2,50 per maaltijd! Maar dat betekent ook dat er maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar is, dus wees er IN GODSNAAM SNEL BIJ voordat je weer eens achter het spreekwoordelijke net vist. Bestel uw pakket hier!