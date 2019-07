Loop een week of wat vóór Lowlands voor de grap eens door de weilanden bij Biddinghuizen en je ziet jongelui met schoppen en plastic tassen in de weer - precies op de plek van camping 3 om een week later de schat weer te kunnen opgrapperhauzen. Hoef je niet door de beveiliging en kun je gewoon je eigen molshoopje leegtrekken om 's nachts als een straaljager door de Bravo te rauzen. Bij de TT Assen doen ze alleen aan bier en nu kun je óf duur en laf festivalpils kopen, óf een paar sixpackjes in de grond stouwen, óf je bouwt gewoon heel vernuftig een elektriciteitskoelkastje. Tijdens het schrijven van het briefje ook alvast 10 pils in je mik, kan jou het schelen, want BIERRRR, dat willen we allemaal wel.