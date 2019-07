Briljante actie van de heren en dames van Bebo Vloeren uit Vriezenveen. Een voormalige Belgische jongere kwam een gratis droogloopmat halen, zag een decoupeerzaag liggen en dacht toen: goh die zal ook wel gratis zijn. Hij dat ding meenemen. En toen ze met dank aan camerabeelden zijn NAW wisten te achterhalen, werd hij naar de winkel gelokt met de smoes dat hij een fiets had gewonnen. Uiteraard kwam hij opdraven want gratiesj fietsj, knechtje meegenomen alles. En Wat Er Toen Gebeurde Zal U Helemaal Niet Verbazen: meneer blijkt gewoon een enorme draak. HOAX DISCLAIMER! Mevrouwtje van dat bedrijf nog mailen dat het écht waargebeurd is, al krijgt iedereen die nu een vloer koopt een gratiesj decoupeerzaag cadeau en dat is dan wel weer een bijzonder staaltje marketinguitmelkerij, which makes us wonder. Desalniettemin: chapeau.