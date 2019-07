Had even terug een rundvleesslaatje ei gekocht, wat ik NOOIT doe, maar het ging van: ja, zo'n slaatje, lekker even snel, simpel, gewoon, opeens trek in weet je wel.

In de rugtas laten liggen. Niks gemist, want ik koop die krengen nooit.

Salade vergeten eruit te pakken, tas weggetieft, en wat komt er tot mijn grote woede nu net uit die tas:

Een kapoDtstuk bakje rundersalade, met inhoud in de tas.

.

Durf met dat soort dingen tegen mijn directe omgeving nooit mee naar buiten te komen, want die gaan mij dan lopen uitmaken voor "onvolwassen mannetje ben je ook weer", en "hoe oud ben je nou?" "en heb je nou niks echts fatsoenlijks gegeten bij je caba nossi worst?" en "ga nou eens normaal leven man, zoals ons!" etcetera.

Zelfde verhaal met zaken die mij nooit iets zeggen als:

-wanneer is het Pinkstervakantie(bestaat dat? *Pinkstervakantie*?)

-Wat BETEKENT Pinksteren?

-Hoe laat gaan met Kerst de winkels dicht? En op welke dagen wel en niet?

-Waneer is het koopzondag, of is het inmiddels overal altijd koopzondag?

-Waarom het Maxima Koningin en niet gewoon Prinses?



Etcetera. Kortom, van teveel dingen snap ik de ballen van in gewone, dagelijks-leventje-volwassen mensenwereld met volwassenmensenbanen en volwassenmensendingen.

.

Maar tegen Johan, en tegen jullie, kan ik dat soort zaken direct opbiechten.

Omdat ik weet dat jullie hier niet kapotte-saladofoob zijn, ondanks een soms wat ruige toon.

.

Alle gekheid op een slokje; als die opmerking van Johan iets NIET is, is het wel homofoob.

Het is wat boud gestelt, that's all.

De ene voetbalhomo komt al uit de kast alstie nog nat is achter de oren, en de andere voetbalhomo loopt er z'n hele leven maar zo'n beetje omheen te pingelen.

.

Nota: ken redelijk wat homo's, maar ik ken er niet 1 die Johan's opmerking weerzinwekkend vindt.

Proost, op homoS! Goddomme, soms wilde je dat je eentje was als je je neus liet zien in dat viriele wereldje.

En dus liever nog bi. Man, dan had je toch een zee om in te vissen! /*KLOK!*