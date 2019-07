Is dat een script wat op de treurbuis uitgezonden wordt dat OH MY GAWD.. OH MY GAWD.. OH MY GAWD?

Laten we het volk bijzonder noemen... dan is het niet zo denigrerend als dom misschien, maar bijzonder is het..

Het gedrag past echter in de huidige tijdsgeest, ga met je scheur op de San Andreas breuklijn zitten en beklaag je vervolgens als het ding doet waarvan we met z'n allen weten wat hij doet..

Is net als die mongols die aan het einde van de startbaan van Schiphol een huis kopen omdat het zo goedkoop is en dan gaan zeuren over geluidsoverlast.