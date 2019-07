Niet alleen Kashoggi - wat een smerige moordpartij was die als boodschap gold aan de hele Saoedische pers - maar ook voor de strijdsters voor vrouwenrechten, de voorvechters voor meer religieuze vrijheid in Saoedi-Arabie was deze "photo-op" een prachtige manier van Salman om hen de opgestoken middelvinger te laten zien. Want WTF, Salman is en blijft de baas!

Als zelfs de koningin van Nederland met geen woord rept over deze zaken. Dat is het teken van de internationale gemeenschap dat Salman gewoon zijn gang kan gaan en alles kan doen om zijn volk te onderdrukken.

Het was dus extreem stupide van Maxima om daar mooi weer te gaan spelen. Maar mijn vermoeden is dat zij die gevoeligheden nu eenmaal (van huis uit, haar vader was natuurlijk ook een meeloper van de militaire Junta) niet aanvoelt. Ook Prins Pils heeft zich ooit vergaloppeerd aan een uitspraak over nota bene Videla, toen hij niet eens besefte dat het om de leider van die Junta ging.

Die Junta die tienduizenden heeft laten verdwijnen, inderdaad, boven zee.