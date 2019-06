Domme, blonde doos, zo te zien. Gevalletje Grote koplampen, weinig licht.

En maar klagen dat er te weinig aandacht aan de "schaduwzijden" van onze geschiedenis wordt besteed. Vandaag weer een keurig, policor onderzoek gepubliceerd dat we toch veel meer aan de trans-Atlantische slavenhandel hebben verdiend dan gedacht. De onderzoekers hebben het jaar 1770 onderzocht, heel toevallig net de tijd dat de slavenhandel op zijn hoogtepunt was: veel slaven waren nodig voor al die grote suiker-, tabaks-, indigo-, katoenplantages in de Nieuwe Wereld, en toch maakte die handel dat jaar "maar" 10% van het bbp van Hollland uit; keek je naar het heel Nederland, dan was het slechts 5% (tenminste, als ik de conclusies goed heb begrepen).

Gedurende de hele 17e eeuw, onze Gouden Eeuw, maakte de slavenhandel een haast verwaarloosbaar percentage van alle handel uit.

Anyway, as maandag weer grienende dames bij Keti Koti, Ollongren of iets dergeljiks, die "sorry" komt zeggen, en Amsterdam die in 2020 op grootse wijze sorry wil gaan zeggen. Maar er is niet genoeg aandacht voor, hoor.

Het lijkt wel of er de laatste 15 jaar alleen nog maar aandacht voor de slavernij en het kolonialisme is, dat er geen andere geschiedenis bestaat. Het resultaat zie je bij zo'n doosje als die blonde rapper. Totale niet-wetendheid; misschien zat ze wel in een klas waar heel hard lalalala gezongen werd met vingers in de oren toen de Holocaust ter sprake kwam bij geschiedenis.