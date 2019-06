Bizar zo makkelijk Nederland een doelpunt weggeeft...

Geen druk op de bal, en alleen Groenen moet alle gaatjes dichten....

Zo veel ballen naar de verkeerde kleur.

Met het tegendoelpunt zat iedereen te kijken hoe mooi Japan voetbalt. Geen enkele druk op de bal zodat Japan alle tijd had om de belangrijke speler in stelling te brengen..... Daar erger ik me kapot aan.... Ook de rechtsbuiten met de panterprint die er nu uit is voetbalt erg gemakzuchtig. Waar is het vuur? en de wil om te winnen?? Alle ballen op Miedema is op den duur niet echt verrassend.

Nou was de eerste helft van Zweden -Canada ook niets. Maar de tweede helft waren die lange magere Zweedse meiden een klasse beter.....

Hopelijk komt er hetzelfde vuur in het spel bij Nederland....