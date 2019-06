Nogal een aantal zure reacties hier, jammer. Wat is er mis met hetgeen deze man wil doen, namelijk geld ophalen voor onderzoek, en dat hij er zelf beter van zou worden, lever mij bewijs daarvan. En dan nog iets heel anders, vergeef me, maar ik heb vorig jaar iets voor iemand geregeld, triest verhaal, maar daar heeft hij/zij/het me, zonder dat ik het wist, mij vandaag geld voor gegeven. Nu weet ik dat ik het aan mag nemen, maar het zint me niet, ik wil kunnen blijven zeggen dat ik van niemand geld aanneem. Dus, of ik geef het haar/hem/het terug, want houden doe ik het sowieso niet, of ik doneer het aan een goed doel, dit lijkt me dan een leuke, ik stort het dan weer via Geen Stijl, mits van Rossem daar akkoord mee is en het doorstort. Uiteraard in overleg met diegene die het me gegeven heeft.