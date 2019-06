De Haagse rechtbank had vandaag een zittingsdag waarop de verdachten Pools zijn. Allemaal. Een soort Poolse landdag dus. En daar wil de Poolse ambassade opheldering over. Terwijl het redelijk zelfverklarend is allemaal: de rechtbank heeft een rol met verdachten. Een bepaald aantal daarvan is Pools. Meer dan 300 om precies te zijn. Dus die zaken proppen ze in één dag. Allemaal. Scheelt tijd, scheelt werk, kost maar één tolk en is nog best knap ook, qua tempo. Kortom: het voorkomt vooral een Poolse landdag. Allemaal prima en logisch, totdat het AD even naar Polen belde en vroeg: wat vinden jullie daar allemaal van? Ja eerst niks want wisten zij veel. Maar toen belde het AD. En nu willen ze opheldering. Terwijl het zichzelf uitlegt. Rare jongens die Polen. Allemaal!