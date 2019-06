Puissant rijke mensen die aan straatarme mensen een aalmoes beloven, een aalmoes wat in de ogen van die armen een ongekende schat is.

Dat weten die rijken, en ze krijgen er een kick van. Die arme negers een handje kralen geven, in ruil voor aanbidding. Lekker met god op 1 stoel gaan zitten.

Ik zie telkens Amon Goeth voor me in Schindlers list die dan "I pardon you" probeert. Maar natuurlijk meende hij dat niet, en wilde gewoon god spelen.

Want als je individuele mensen, of kleine, non-democratische organisaties, de mogelijkheid geeft om te beslissen over leven en dood, over wie wel mag leven, en wie niet, dan corrumpeer je mensen DIRECT. Onmogelijk.

Die jongens en meisjes van SeaWatch spelen moreel gezien een zeer discutabele rol. De geschiedenis zal over hen oordelen. En gezond verstand oordeelt nu, zij het ongenuanceerd; het is fout wat zij doen. Het helpt niet, het draagt niets bij.

Het is uitsluitend ter meerdere eer en glorie van de opvarenden en de organisatie achter SeaWatch. Heel nihilistisch, heel cynisch, maar helaas daarom niet minder waar.