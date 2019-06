Passeerden we vorig jaar de brugklas met een fraaie 5,72 op de eindlijst (afgerond toch maar mooi een dikke vette 6), afgelopen jaar mochten we het proberen in de tweede. Andere mentor, andere docenten, andere leerlingen, paar klasgenootjes weggevallen rip, paar vakken erbij, paar dingen laten vallen, same shit different day. Dus wij wachten op dat verlossende plaatje, en ja hoor, een joekel van een 6,08, allemaal hartstikke emotioneel natuurlijk. Al onze klasgenoten ook geslaagd, die natte zak hooi van een NOS zat zich met z'n koorknaapjeskop het hele jaar vooraan in te likken bij de leraar, vandaar de hoogste puntjes - ondertussen stonden alle anderen op het schoolplein over die eenzame lulbek te smoezelen. Enfin, een lovenswaardige 6,08 dus, we willen graag onze moeders bedanken, en we willen jullie moeders ook bedanken. Vorig jaar voer de roze Love Boat rechtstreeks naar Salou en we gaan de soa-spaarkaart dit jaar maar eens volstempelen in Cherso. Hof van Holland here we come!