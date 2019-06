Hoera nooit meer laffe proefjes doen bij scheikunde, nooit meer eightste hour English en meneer Peeters van Techniek kan ook definitief onze kont likken! Het is immers de jaarlijkse Geslaagt-BIJLTJESDAG op de middelbare school; eindexamenkandidaten krijgen te horen of ze geslaagt of gezakd zijn. Tevens weten migrantenkindjes dan naar welke stomme opleiding zij kunnen om minder te gaan werken tegen een lager loon, al is dat weer een andere discussie. Bel uw nagelbijtende neefje of nichtje maar eens lekker op met een suffe anekdote over het tafeltennistoernooi voor 55-plussers op de camping in de Jura, want daar zitten ze echt op de wachten terwijl ze aan het stressen zijn naast die telefoon. Meelullen kan online via #Examenuitslag en #Geslaagt, voor de winnaars veel plezier bij de uitrijking en met het comazuipen tijdens de examenfeestjes, voor de verliezers succes met je herexamen en luister niet naar Bridget Maasland.