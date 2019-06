Ik vind het een veelzeggende foto. Los van wat je van hun uiterlijk vindt. Pinkpop was vroeger iets voor hippe jongeren maar nu is het een semi bejaarden festival geworden. Dat is tenminste de boodschap die ik in dit topic zie.

En ook daar is niks mis mee.

Trouwens de foto site van het ANP is altijd een hele goede bron van info over de actualiteit. Beelden zeggen vaak meer dan woorden.

www.anpfoto.nl/