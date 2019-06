Er word gesuggereerd dat het om gietijzeren leidingen gaat. Dat zouden dan nog leidingen uit het stadsgastijdperk moeten zijn. Eigenaardig.

Die gietijzerbuizen, in de tijd van het stadsgas stond daar maar 10millibar op, ze waren ook wat wijder. Bij de invoering van het aardgas zijn ze daar 30mBar op gaan zetten, en hoopten ze dat het goed zou gaan. De eerste jaren werd er op de afleverpunten van Gasunie naar regionaal distributiebedrijf waterdamp aan het gas toegevoegd, het gas werd bevochtigd. Dat was nodig omdat die oude leidingen met pakkingmateriaal aan elkaar waren gezet wat zou uitdrogen met aardgas, immers zit daar niks water in. Die bevochtigingsinstallaties zijn verdwenen, omdat de distributienetten allemaal door de tijd zouden zijn vernieuwd, deels met asbestbuis (prima materiaal!) grotendeels met kunstofbuis.

Groter probleem zijn de stijgleidingen binnenshuis, in appartementsgebouwen kom je die situaties tegen. Het grootste deel daarvan is inmiddels behandeld door ze aan de binnenzijde te plastificeren.

Zo'n 25 jaar geleden was er paniek vanwege een aantal gasexplosies in landelijke gebieden en nieuwbouwwijken in voormalig poldergebied. Er is toen een programma opgestart om aansluitingen te vernieuwen met gebruikmaking van een U vormige aansluitpijp, die met een draaistuk in de gevel zit. Op die manier kon de gasaansluiting mee bewegen met de zakkende grond, immers staan de huizen meestal wel onderheid. Maar nu, in Den Haag, op zandgrond.

Dit is een hoofdpijnverhaal voor de Nuons en de Stedins.....