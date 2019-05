Video ontvangen via een vriendin van het roze blog. In de nacht van 28 op 29 mei hebben twee jongens een aantal high end auto’s leeggeroofd in Bikbergen (Naarden en Huizen). "Ze zijn al een tijd druk om diverse auto’s in de hele wijk te demonteren", aldus een van de eigenaren. Wie (her)kent deze Porscheplukkers? Helaas hebben we weinig om op te varen, want het zijn duidelijk professionals die heel omzichtig te werk gaan, zichzelf goed onherkenbaar hebben gemaakt en die dankzij de matige nachtcamerakwaliteit allebei 'lichtgevende' kattenogen lijken te hebben. Ze lijken blank, dus als het Oost-Europeanen zijn (en die kans is reëel) hoeven we weinig hoop op herkenning te hebben. Maar toch - herkent iemand die hoodie of de opvallende sportschoenen, of kom je op Marktplaats koplampen voor een Porsche Cayenne of een BMW X5 tegen, die niet helemaal fris ruiken? Laat het ons ff weten. Want de bestolen buren in die wijk zijn allemaal mensen die het kunnen betalen, maar ja: ze hádden er al voor betaald. En een van de weerloze slachtoffers van deze onvrijwillige amputaties, is een arme VW Golf. Na de breek foto's van de bezoedelde auto's.