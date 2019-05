Niet alleen in Vlaanderen... In heel de rest van Europa heeft Eurosceptisch-rechts het uitstekend gedaan... In Frankrijk bijvoorbeeld is Le Pen de grootste geworden... Alleen hier in Nederland zijn de rechtse klagers zo achterlijk om thuis te blijven! Als ik in het vervolg met iemand in gesprek raak die zit te klagen maar erbij verteld dat hij of zij niet stemt, zeg ik voortaan dat ze hun bek moeten houden en dat ze hun recht van spreken zijn verloren...