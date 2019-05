Wel ff doorklikken naar YouTube want embedden mag niet van de maker

Ik mail u naar aanleiding van een film die ik heb gemaakt in aanloop naar de Europese Parlementaire verkiezingen van aanstaande donderdag. De film zal vanaf vanavond online te zien zijn.



In de film ‘Geboren en Getogen in Europa’ onderzoek ik drie verschillende visies van jongvolwassen Nederlanders over de Europese Unie. De pro-Europese visie van de lijstrekker van VOLT, Reinier van Lanschot. Daartegenover staat de mening van Patrick Vermeulen, hij pleit voor een Nexit. De laatste verhaallijn is de kritische kijk op de Europese Unie van Sebastiaan Wolswinkel, de kersverse voorzitter van de Partij voor de Dieren. De film duurt 25 minuten.

Ik ben het project gestart uit eigen fascinatie. Ik voelde mij altijd erg Europees en was voorstander van de EU. Toen het Euro-scepsisme in Nederland begon te groeien zag ik dit ook als dreiging. Ik besloot mij in de EU te verdiepen door opzoek te gaan naar politiek geëngageerde generatiegenoten die een duidelijke visie hebben over de Europese samenwerking. Ik heb het project volledig zelf gefinancierd.

