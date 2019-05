:

Ik vind dit echt een bizar argument. Nigel Farage was de leider van UKIP, na het referendum werd het duidelijk dat Brexit moest worden uitgevoerd, maar UKIP was niet de regeringspartij. De Conservatieven waren aan de macht en die konden door een absolute meerderheid in de commons dus bepalen wat er zou gaan gebeuren. De conservatieven kozen May als leider en aangezien ze geen andere partijen nodig hadden konden hun dus gaan bepalen hoe het er allemaal uit zou zien, met als triest hoogtepunt het aankondigen van nieuwe verkiezingen van May wat voor een minderheid zorgde in de commons.

Als je het in Nederlandse termen gaat uitdrukken: jij vind dus dat als de VVD een meerderheid heeft in het parlement, ze toch Diederik Samson (/een PVDA'er) zouden moeten aanstellen als minister omdat hij veel over het milieu weet? Natuurlijk gaat een regeringspartij geen macht uit handen geven aan iemand (/een partij) die in de commons amper macht heeft door het districtenstelsel en die tevens heel andere opvattingen had over Brexit vergeleken met de meerderheid van de Tories (op de ERG na).