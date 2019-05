Ik zie het al - alle experts zijn hier bij elkaar.

Probleem is dat het niet de lengte, maar de breedte is die het hem doet. En daarbij komt ook nog: it is not the size of the waves but the motion of the ocean.

Over lengte gesproken: weet je waarom vrouwen (ik dus ook) zo veel problemen bij het achteruit inparkeren hebben? Omdat mannen altijd zeggen dit (maakt gebaar met bijna gesloten duim en wijsvinger) is 30 cm.