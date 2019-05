Nederlandse Bank baas Knotte is het niét (helemaal) eens met velen in de panelen.

bron: volkskrant

"Hypotheek/huis: een schuldenlast die tot nachtmerries leidt

Het is een van de zorgen die De Nederlandsche Bank-topman Klaas Knot ’s nachts wakker houdt: de enorme totale hypotheekschuld. In geen ander Europees land zijn zo veel woningeigenaren die een hypotheek of lening voor hun huis hebben als in Nederland, laat het CBS zien. Sterker nog: in de meeste andere EU-landen is de hoeveelheid woningen met daarop een hypotheek relatief maar half zo groot.

Een huis is net iets duurder dan voor de financiële crisis: in Nederland ligt de gemiddelde verkoopprijs nu ruim 4 procent hoger dan in 2008. Een groot verschil met de rest van de EU, waar de prijs gemiddeld 12 procent hoger ligt. Wel gingen de prijzen van nieuwbouwwoningen het afgelopen jaar door het dak, met een stijging van zo’n 13 procent ten opzichte van 2017. Alleen in Slovenië ging het nog harder.