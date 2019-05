Vergeet je rand- en grootstedelijke problemen als verboden op diesels, stakende boa's, Femke Halsema's, islampartijen, GroenLinks in de raad, verbod op houtkachels, files op ringwegen en meer van dat soort doffe ellende. In de provincie, dáár vind je nog de problemen. Dus niet van die gekunstelde problemen, zoals 'mijn haar gaat in de war als ik een helm moet dragen op mijn snorscootertje', flikker toch op, of 'geen biodynamische melk in je sojakoffie'. In Veenendaal zijn de brommers opgevoerd en is de koffie zwart, net als de rokken. En nu dacht de dominee (60), vader van drie kinderen: goh laat ik nou eens uitvinden of de kleurstelling onder de rok van die getrouwde vrouw eveneens zwart is. De conclusie moeten we u helaas schuldig blijven, maar professor Barabas maakte de vrouw wel zwanger en nu is iedereen in rep en roer 'want de kerk'. Dit kan echt niet 'bij de kerk'. Geschokt zijn ze, 'van de kerk'. Dus een overspelig mannetje loopt rond met blauwe ballen en dan staat Hart van Nederland op de stoep omwille de gevolgen voor 'de kerk'. Jongens wat een drama voor 'de kerk'. Oooo wat is het toch erg voor 'de kerk'. Alsof het voor die kerkgemeente erger is dan voor de twee gebroken gezinnen. Fuck die kerk overdwars. Nou Veenendalers, zaterdag allemaal jezelf voltanken bij DOVO of GVVV, lekker hypocriet roddelen over die dominee en dan zondag weer vroom in de bankjes, maar never forget dat die dominee in de afgelopen vijf jaar minimaal een keer seks heeft gehad. Hij wel.