Ja zo loop je wel de kans dat je paasvuur overslaat op onschuldige voorbijgangers. Om over de stankoverlast maar te zwijgen. Deze Beierse CO2-bom vloog vannacht met 250 aan het uur over de A1 bij Eembrugge, sinds Naarden achtervolgd door de politie vanwege slingeren en stoptekens negeren. Die raakten de auto kwijt, maar omdat de machine in de fik was gevlogen, leidden de rooksignalen alsnog naar de bestuurders. De eigenaar beweerde dat twee andere mensen reden en waren gevlucht en na dat ongeloofwaardige verhaal hield de politie zijn vriendin dan maar aan. Waarom is nog niet duidelijk, maar van de BMW is in ieder geval niets meer over. Gelukkig hebben we de beelden nog. Elders op de A1, bij Deventer, verloren vier mensen het leven toen hun auto een paal raakte en eveneens in brand vloog.