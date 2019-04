Over smaak kun je eindeloos twisten, dat is gewoon persoonlijk. Zo staat er in Haarlem een relatief nieuwe flat waarvan ik in eerste instantie dacht "waarom staan er fietsenrekken op die balkons?". Bleek dat dat de balustrades waren... Maar toegegeven, het ziet er nog altijd beter uit dan de troosteloze jaren 50 stapeldozen die het verving en nog verderop staan. Waar het in meerdere opzichten minder gefortuneerde segment van die stad moet wonen. Ben je al niet rijk, moet je ook nog armoedig wonen. Een trap na van de samenleving.

Het is ook een beetje tragi-ironisch dat een land dat "welstand" en betuttelende bemoeizucht met zoiets persoonlijks als smaak en je eigen woonwensen zo'n beetje heeft uitgevonden, waar de bestuurlijke en architektonische elite zo neerkijkt op het in hun ogen wansmakelijke vulgus, zulke lelijke bouwwerken neerzet. Niet alleen de Koolhazerige dingen waarvan je je afvraagt wat precies het nut of de symboliek is van een megalomaan "groots" gebouw dat klassieke schoonheid van symmetrie afwijst als ouderwets of burgelijk, en erop staat een wanstaltig misvormd gedrocht uit de hersenpan en betonmolen te persen. Hoe bultiger en vreemder, hoe meer vraagtekens het oproept bij "gewone" mensen, hoe beter, lijkt het wel. Met aan het andere uiteinde van dit monstrueuze spectrum de fantasieloze eenvormige barakken van de Vinex-woonwijken. Waar iedere variatie in het poepsaaie patroon volkomen kunstmatig is en de bewoners van zo'n IKEA opbergbak voor je mensenpoppetjes niets over wordt gevraagd uiteraard, want dat zijn allemaal smakeloze proleten.

Anders krijg je "Belgische toestanden" dat sommige huizen lelijk zijn. In Nederland preferen we het Mao-pak van uniforme smakeloosheid. Als ik niet mag wonen zoals ik wil, of als jij niet het risico wilt lopen dat jouw huis er weliswaar uitziet zoals je graag hebt, maar mijn huis als buurman niet je smaak is, dan iedereen maar niks...

Van mij mogen die over het paard getilde architekten, eenheidsworst- en uniformfetisjisten of aan chronische creativiteit lijdende welstandscommissies zich helemaal uitleven en hun compleet subjectieve theorietjes botvieren hoor. Geef gewoon de helft van elke gemeente aan welstand, regelneukers, houtrook- en vuurwerkhaters en monumentenzorgers. Daar mogen zij elkaar helemaal gek maken met hun litanie aan eisen en klachten qua welstand en "overlast".

In de andere helft, zeg maar de vrije sector, gaan dan die smakeloze proleten wonen zoals ik. Die het niet uitmaakt of de buurman een dakkapel op zijn pimpelpaars paleis met pseudo-Grieks fronton en neo-gothische pilaren wil bouwen, zolang we zelf in een huis mogen wonen naar onze eigen (wan)smaak. Kun je ook nog steeds invloed hebben op je buurt hoor, als je dat per se wilt, maar dan moet je die samen met andere mensen met dezelfde smaak (ver)bouwen en gezamenlijk in eigendom houden of (ver)huren.