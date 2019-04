Bij dram onderwerpen ALTIJD de ' onschuldige kinderen' of ' kwetsbare bejaarden' - kaart spelen. De inzet van kinderen maakt iets per definitie larmoyanter. Let maar eens op bij het volgende staaltje NOS- berichtgeving over bombardementen in het Midden Oosten: ' daarbij kwamen XX mensen om het leven, waarvan X kinderen' Kinderen zijn per definitie 'onschuldig' en 'kwetsbaar' - en wat zij ons zeggen, dienen wij per definitie zéér ter harte te nemen, immers: ' zij zijn de toekomst' . Nou, als onze toekomst moet bestaan uit het ingeprogrammeerde gedachtengoed van een asperger- meisje, een IS geprogrammeerd ' kind' dat na een kortstondige carriére bij de Jihad-padvinderij het zo moeilijk heeft in een Syrisch vluchtelingenkamp, of een geprogrammeerd Palestijns 'kind' dat met een slinger heel precies Israëlische grenswachters kan raken, of een geprogrammeerde, verkrachtende en moordende Afrikaanse ' kind' soldaat - dan bedank ik daarvoor. Het is natuurlijk te gék voor woorden dat zo'n Zweeds wicht überhaupt een platform krijgt, en nog gekker is het dat de publiciteitsmachine achter deze trekpop ook nog eens over heel veel geld kan beschikken.