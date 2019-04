Hiske schrijft best leuk zo te zien:



"‘Indisch pittig pretpakket’ staat erbij. Wat we krijgen is een prop papier, die we openvouwen. Verbijsterd bekijken we de inhoud. Het ziet eruit alsof de kat van Edwin Vinke zijn ontbijt te snel heeft weggeschrokt en Vinke het ongelukje vervolgens even in een papieren zak heeft weggemaakt. Ik heb nog nooit een gerecht voorgezet gekregen dat er zó uitzag alsof het al eens eerder was gegeten."



Een Burn in de Zeeuwse branding.