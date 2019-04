Nog meer reden om een strikte scheiding van Kerk en Staat te handhaven. Grondwettelijk verbieden om politiek te bedrijven op basis van religie of zelfs seculiere ideologie. Misschien net zo onhaalbaar en moeilijk te definiëren als dit achterlijke plan van Gristenen, aangezien veel politieke waarden en normen subjectief zijn, maar ook mooi symbool dat je met je persoonlijke obsessies en wanen maar verre blijft van andermans leven.

Het klinkt allemaal zo quasi medemenselijk, deze schijnheiligheid. Maar het gaat die figuren volgens mij totaal niet om het welzijn van die vrouwen. Het gaat om het deugen in de ogen van de medegelovigen en de (naar alle waarschijnlijkheid niet in de gedroomde\gevreesde vorm bestaande) God. Afgezien van hun compleet krankjorume persoonlijke definitie van "waardigheid". Alsof je leven lang maagd blijven en het genoegen van seks missen, of gevangen zitten in een liefdeloos huwelijk omdat je gemeenschap dat eist, wel zo'n zegening voor je waardigheid is.

Prostitutie bestaat ook in landen waar het wél illegaal is en dan nog meer in een helse onderwereld. Je helpt er dus helemaal niemand mee. Nog afgezien dat twee volwassen mensen zelf mogen weten met wie ze vrijwillig seks hebben, dus ook voor geld. En de uit de duim gezogen cijfers dat die mensen "allemaal" onder dwang werken neem ik met een korreltje zout. Als je daar betrouwbaar bewijs voor hebt, kun je er ook mee naar de rechter stappen om die vrouwen te "bevrijden".

Doe liever dingen waar de (gedwongen) prostituee wel wat aan heeft:

-Biedt (betaald) onderdak en politiebescherming als vervanging van de pooier.

-Regelmatige controle door gespecialiseerde politieagenten en betaalde (nep)klanten die kijken\bespreken of er echt iets aan de hand is en bewijs verzamelen van meerdere vrouwen tegen notoire pooiers.

-Zorg dat het sociaal vangnet en schuldsanering goed werkt, zodat niemand gedwongen wordt door geldnood.

-Legaliseer drugs zodat heroïne- en crackhoertjes precies dezelfde (maar dan schonere en gecontroleerde) troep gewoon bij een apotheek of slijterij kunnen kopen. We hebben ook geen alcohol- en nicotinehoertjes, met een reden...

-Maak desnoods alleen prostitutie van buitenlandse vrouwen illegaal, aangezien die kwetsbaarder zijn omdat familie in eigen land bedreigd of gechanteerd kan worden buiten bereik van Nederlandse Justitie. Met als "straf" een boete en uitzetting, ook voor\van de (vermoedelijke) pooiers. En een verbod van minstens een jaar om NL nog te betreden. Zorg dat het financieel niet loont om je Slavische, Thaise of Vietnamese slaafje uit te baten hier.

-Geef hoerenlopers die niet om een paspoort vragen, geen condoom willen gebruiken of een (nep)hoer die overduidelijk mishandeld is een eerste keer een waarschuwing, de tweede keer een boete en als ze echt hardleers zijn wellicht een lijf- of gevangenisstraf.

Of prostitutie een goede of gewenste zaak is laat ik in het midden. Het heeft ergens iets onhygiënisch (ook met condoom), al is dat wellicht mijn eigen smetvrees. En ik vind het persoonlijk iets sneus hebben. We kunnen het kennelijk niet gratis krijgen dus moeten er dan maar voor betalen. En inderdaad, de meeste hoeren gaan waarschijnlijk niet met plezier naar hun werk (op nymfomanen en fetisjisten na wellicht), maar de meeste mensen doen hun werk niet als een hobby.

Als iedereen "Christelijk", oprecht gelovig of simpelweg "fatsoenlijk" zou zijn en trouwt of levenslang samenleeft met de liefde van hun leven (die hopelijk niet slijt) zou dit hele probleem niet bestaan. De realiteit is nu eenmaal anders en dat bidt of reguleer je niet zomaar even weg. Andere mensen "helpen" door alle vrijwillige en onvrijwillige klanten, pooiers en hoeren op één hoop in het gevang te gooien om jezelf een goed gevoel te geven en niet de moeite te hoeven doen om schuld van onschuld te scheiden, is ook wat misplaatst. We hoeven niet allemaal heilige boontjes te zijn, zou ook best saai wezen.