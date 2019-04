Het is vandaag niet hartstikke gevaarlijk buiten, met temperaturen boven de 20 graden. Treinen zijn niet vertraagd. Geen blaadjes op de rails. Het verkeer zal geen hinder ondervinden van het lekkere weer. Derhalve geen filerecord. Bomen waaien niet om. Takken knappen niet van de bomen. Bejaardentehuizen maken zich evenwel geen zorgen, want senioren leggen nog niet het loodje. Putten stromen niet over. Dakpannen stormen niet van de daken. Bewoners van Zeeland hoeven niet per se zandzakken voor de deur te leggen. Dijken breken niet door. Strooiwagens gaan niet naar buiten. Het KNMI heeft Code Groen afgegeven, wat zoveel betekent als 'niks aan de hand geniet van het zonnetje'. O jongens pas allemaal in godsnaam op voor dit lenteweer des doods. Na de klik een lammetje in Windows XP.