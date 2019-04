Merk het van alle kanten... de zorgpremie is duurde, energierekening en de levensmiddelen worden ook stiekem duurder.

Per 1 mei moet ik 25 euro per maand meer gaan betalen aan servicekosten voor mijn appartement.

Ondanks een goede economie en werkgelegenheid - hou ik nu minder over dan in 2018.

Anders gezegd --> het bedrag wat ik tekort kom, is groter geworden.

Veel winkels zien we nu sluiten of gaan in afgeslankte vorm verder... het is niet zo mooi als Rutte ons probeert wijs te maken.

Dit wetende is het onverantwoord als wij dadelijk als enig land in Europa geen aardgas meer mogen gebruiken... dan wordt het hier nog veel erger.