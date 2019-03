@ArjenZH | 31-03-19 | 14:25,

Informeer jezelf. www.geenstijl.nl/4499541/te_mooi_om_d...

Het is trouwens ook een kwestie van basale logica. Tijdens de aanloop naar dat referendum kwamen alle inhoudelijke argumenten van het NEE-kamp. De EU-lobby kwam met godwins,, een stemboycot en scheldpartiijen. Alleen Pechtold kwam met het naar EU-maatstaven extreem sterke argument; "ik heb het verdrag niet gelezen, dus jullie ook niet".

Maar goed, er waren dus geen inhoudelijke argumenten vóór dat associatieverdrag. Dus denk logisch na; waarom moest het dan toch getekend worden?

Uit het negeren (en daarna afschaffen) van het referendum blijkt dat het stemvee geen invloed had op het besuit. Dan blijft de elite over, lijkt me.

Overigens hebben ook prominenten als de Hoop Scheffer toegegeven dat er een anti-Russische campagne is gevoerd. In de Oekraïne zelf door Russen levend te verbranden, of zoals de EU dat noemt "democratie te waarborgen", terwijl je een staatsgreep pleegt. Maar zeker ook in het Westen met al het nep-nieuws over Russisch nepnieuws, en natuurlijk jokkebrok Halbe Zoolstra die overal bij was.

MH17 is weer een heel ander verhaal, De Russen schoten die raket af, maar als de EU niet had aangezet tot een staatsgreep (die uitliep op een burgeroorlog) was dat nooit gebeurd.