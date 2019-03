De allochtoon die ook op Forum stemt

Een Griek, westers dus, die ook voor Turk of Syriër door kan gaan en al tranend van de peper stapels roti met zijn Surinaamse broeders eet. Een ondernemer die in essentie pro-EU, pro-euro en pro-klimaat is en toch voor de tweede keer op Forum stemt. Volgens velen dus ook een fascist die daarmee contrair genoeg zijn bruine hemd in zijn eigen koffer moge pakken. Nu de NOS mijn keuze vast niet voor u duidt, doe ik dat zelf alhier waar ik al eens over het Griekse referendum schrijven mocht. Op dit GeenStijl dat de unieke nieuwsvoorziening biedt die elders achterwege blijft, aan de hand van enkele onderwerpen waaraan ik waarde hecht.

Bestuurlijke vernieuwing

Waar alles in onze maatschappij ontwikkelt, wordt herzien en met de tijd verbeterd wordt zodat de mensheid groeit, is het onbestaanbaar dat ons politieke stelsel al sinds 1848 niet substantieel meer is vernieuwd. Geen ander deel van onze samenleving kent zo’n complete stilstand. Hoe te vernieuwen? Dat vereist levendig debat: Een bindend referendum? Onder welke voorwaarden? Supermajorities misschien, zodat de helft plus één geen grote status quo kan wijzigen? Een gekozen burgemeester? Een constitutioneel hof om grondwettelijke rechten eindelijk te borgen? Een kiesdrempel? Stuk voor stuk acteren politieke partijen binnen het bestaande spel, zonder zich in te spannen de regels daarvan aan te passen aan onze tijd. Het dualisme is dood, de rechtstaat vertoont ernstige scheuren, onze democratie is deels kapot. Alleen Forum maakt zich hard voor de broodnodige vernieuwing.

Het partijkartel

Ons land is stapels ongekwalificeerde beroepsbestuurders arm. Vanuit moeders schoot via de universiteit in de politiek gerold, zonder ooit te dienen in het leger, de zorg, het bedrijfsleven of het onderwijs. Mensen die de gevolgen van hun beleid nooit werkelijk ervaren en zolang de partijmores gehoorzaamd wordt altijd een volgende dienstbetrekking wacht. Neem beroepspolitica Ank Bijleveld. Kijk en luister drie minuten of drie uur naar haar. Je hoeft toch niet zó woke te zijn om te zien hoe volstrekt ongekwalificeerd deze MinDef is om te beslissen over onze mannen en vrouwen die bereid zijn voor hun volk en vaderland te sterven? Voor vrijwel elke andere minister geldt hetzelfde. Leraren kúnnen betere arbeidsvoorwaarden krijgen, zónder extra miljarden, als de red tape eindelijk eens doorbroken wordt. Die oplossingen, échte oplossingen, vereisen vakministers. Hoe bestáát het dat je als minister, de allerhoogste rang in een discipline, geen serieus track record moet overleggen voor je portefeuille. Forum is de enige partij die vakministers eist.

Het klimaat

Natúúrlijk wordt de opwarming van de aarde veroorzaakt door de mens, moet onze wereld leefbaar blijven en moeten de rijkste landen van de wereld zoals het onze het initiatief nemen om de wereld mee te trekken; iets waar we met de Hollandse handelsgeest en passant vast ook winst op kunnen maken. Ik schat in dat Baudet dat ook wel weet en zijn hoaxstandpunt het nastreeft de onderbuik van het electoraat te bewerken en maximaal te kunnen onderhandelen. Ik rijd zelf een schone auto, isoleer mijn woning, doe aan afvalscheiding en betaal die extra maandelijkse €25 voor mijn gas en stroom met liefde. Maar de bijstandsmoeder kan dat niet. De grond onder je huis verkopen voor een bloody warmtepomp is compleet gestoord. Net als zóveel mensen ben ik het spuugzat dat alles door onze strotten wordt geduwd zonder onderbouwing, zonder overleg, zonder inspraak en zonder gedegen onderzoek. Daar is een sterk tegengeluid op nodig. Zij het naar mijn smaak wat overdreven, is Forum de enige partij die dat geluid laat horen.

Migratie dan

Laat gekwalificeerde mensen toe. Help oorlogsvluchtelingen. Maar doe het slim. Waarom wenden we niet de helft van wat we nu spenderen aan om vluchtelingen in de eigen regio op te vangen en daar veel meer voor ze te doen. Dicht bij huis en hun cultuur. Met scholing en psychologische hulp om straks praktisch en emotioneel hun land weer op te kunnen bouwen. Minder kosten en risico. Meer resultaat en draagvlak. Voor hen die wel hier komen leef ik me in en zou ik als vluchteling zeer dankbaar zijn dat mijn gezin veilig was, op dag één de taal gaan leren, elke dag bijdragen om mijn plekje te verdienen; of dat nu in Duitsland, Egypte of in China was. Die houding mogen wij ook verwachten. Wie niet meedoet is af. Wie wel meedoet bieden we veel meer dan nu: échte taallessen, opleidingen en werkvergunningen, mits je er net zo hard voor werkt als wij. Al decennia floreert de politiek in schijnresultaten, brandjes blussen en symptoombestrijding waarmee we als maatschappij geen centimeter verder komen. Forum eist verandering, maar kiest niet de keiharde lijn van de PVV.

Het valsspelen kotsbeu

Gepassioneerde discussies met mijn linkse medemens zijn mooi en in gezonde dialoog blijkt altijd meer overeenkomst dan verschil. Maar er zijn ook Freek de Jonge’s die dat niet kunnen, die gelijk en het hardst 'fascist' schreeuwen. Jettens die op voorhand roepen dat Thierry ‘zichzelf uitgesloten’ heeft, Ollongrens wier hautaine opmerkingen er blijk van geven dat zij zich immuun achten voor de mening van het plebs. Iemand met wie je het oneens bent nazi noemen, diskwalificeert jezelf. Altijd maar slachtoffer zijn, SJW’tje spelen, compleet Sylvana gaan. De linkse propaganda die de NOS, Jinek, DWDD en Nu.nl al jaren op ons afvuren, hun framing ad nauseam, die insinueert dat ik volstrekt achterlijk zou zijn. Heb kritiek! Vuur argumenten af! Bring it! Niets is interessanter dan debat met tegengesteld geluid, maar spreek over de inhoud en niet over de man, spreek over wat waar is en niet over verdraaide versies die niets bieden dan meer polarisatie. Hun eeuwige gejank, gedram, gedemoniseer en gemanipuleer bewogen mij verder richting rechts. Of is het vooral links dat steeds verder in die richting schoof?

Het ligt zo voor de hand

Nooit stemde ik op Pim of Wilders, als linkervleugel-VVD’er die fan van Rutte was toen hij nog in de oppositie zat. Ook nu is niet alles onder hem maar slecht. De staatsschuld bijvoorbeeld, staat er weer keurig voor. Toch vergeet ik niet hoe het referendum rücksichtslos de nek werd omgedraaid in plaats van het te verbeteren. Toch werk je zó overduidelijk voor het grootkapitaal als je de dividendbelasting wilt afschaffen waar verder werkelijk niemand iets aan heeft. De coalitie had veel minder zetels verloren als voor dezelfde € 1,5 miljard de ‘tijdelijke crisismaatregel’ was teruggedraaid die de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% verhoogde. Zoiets voelt iedereen elke maand opnieuw, want hoewel de economie puik draait, merkt het grootste deel van de bevolking daar veel te weinig van.

Onze Thierry

Om deze en meer redenen waarvoor de ruimte hier ontbreekt stemde ik op Thierry. Op deze waarde eclatante representative populi pur sang, wiens reis naar ik hoop pas net begonnen is. Wat hoop ik dat hij het compromis kan vinden, dat hij dat beter doet dan Wilders, dat hij Wiebes en Harbers laat zitten en zijn tanden hoogstens in Ollongren zet. Dat hij na deze midterms tot provinciaal regeren komt en laat zien dat Forum het kan, dat de hoop van zoveel mensen niet nóg een keer verloren gaat, wat Freek cum suis ook schreeuwen. Ik hoop dat Thierry zich niet verliest in het excentrieke maar dat zijn uil ook hem kan inspireren. Knal door die grachtengordel met de mentaliteit van het Rotterdam dat je zoveel stemmen gaf: zet je woorden om in daden en lul niet maar poets zo hard als je maar kunt, waarna deze allochtoon je met plezier zélf op zijn rug naar het Torentje toe draagt.