Geld in een oude sok of onder je matras i.p.v. op de bank dus. En ja dat meen ik.

Jaren in een land in Oost Europa gewoond. Daar is dus een hele grote grijze economie, omdat de mensen veel meer geld thuis hebben dan op de bank. Het vertrouwen in de overheid en banken is er gewoon laag.

Die kant gaan we hier ook op, en dat is een drama voor de belastingdienst (want men kan niet aantonen dat je iets hebt). Zie je daar dus ook veel.

Eigen schuld dikke bult voor de overheid.