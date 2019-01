Goh, verrassend.. "Het liefst zouden de agressieve materialistisch humanisten de christenen op dit terrein de mond snoeren. Tot voor kort kon dat niet omdat de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van onderwijs in de grondwet zijn vastgelegd. (De artikelen 7, 6 en 23)

Maar daar hebben de materialistisch humanisten iets op gevonden. In de grondwet staat ook een artikel over gelijke behandeling (artikel 1). Ze hebben het voor elkaar kregen dat bij een botsing van grondrechten, artikel 1 het hoogste gewicht heeft (23). Dit artikel wordt verheven boven alle andere grondrechten, zoals de grondrechten van vrije meningsuiting en de vrijheid van onderwijs.

Daarom mag een christelijke school een leerkracht die praktiserend homoseksueel is en die bij hen solliciteert, niet op grond van zijn homoseksuele levenswijze afwijzen en is het bijna onmogelijk geworden dat een christelijke school een leerkracht die overgaat tot een homoseksuele levenswijze nog kan ontslaan. Want dat is, volgens het materialistisch humanisme, discriminatie en in strijd met artikel 1. En in dat geval beperkt het grondrecht van gelijke behandeling het recht op vrijheid van onderwijs. Het beperkt het recht van christelijke scholen om uitsluitend leerkrachten die achter de grondslag van de school staan, aan te nemen of te handhaven.

Op een christelijke school wordt de christelijke moraal onderwezen. Maar onder dwang van de overheid wordt een school gedwongen om praktiserende homoseksuelen als leerkracht te accepteren en te handhaven. De overheid dwingt daarmee christelijke scholen om leraren te handhaven die door hun levenspraktijk tonen dat ze de christelijke moraal en het gezag van de Bijbel verwerpen. De situatie is zeer ernstig. De overheid dwingt christelijke scholen om een levenspraktijk te tolereren waarvan God zegt dat die zondig is. Een zonde die speciaal het kenmerk is van een maatschappij die God verwerpt.

Zo wordt de in de grondwet opgenomen vrijheid om je kinderen op school te onderwijzen en op te voeden vanuit de eigen wereldbeschouwing afgenomen. In feite is de vrijheid van onderwijs daarmee principieel opgeheven.

Maar dat is nog maar het begin. Ook de vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Als je openlijk in het publieke domein zegt dat homoseksualiteit een ernstige zonde is en een gruwel is in Gods ogen, dan loop je het gevaar dat je aangeklaagd wordt voor het uiten van “hate speach” (24).