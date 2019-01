@kuifje-in-de-eu | 12-01-19 | 18:46

Zo moeilijk is dat. Het is namelijk een bekend feit dat de reaguurders van Geenstijl relatief hoog opgeleid zijn, is altijd al zo geweest. Nou zal niet elke reaguurder de 10K per maand aantikken, maar hogere opleidingen leiden tot een gemiddeld beter salaris.

Ergo, die tarieven zijn betaalbaar voor heel wat meer mensen dan dat korte rijtje van je. Overigens heb ik mijn twijfels bij dat rijtje, maar vooruit.

Daarnaast is het steunen van, of sympathie hebben voor, de gele hesjes op geen enkele wijze een factor in het wel of niet kunnen lappen van de eerder genoemde tarieven. Non-argument van je.

Aangezien we nu dat dronken-aardbei-geleuter van je aan de kant hebben geschoven; heb je nog iets nuttigs te melden?