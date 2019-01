Hypocriet brugklas knip-en-plak-werk. Al eerder gereageerd op de hele Nashville ophef en ga niet verder uitleggen dat ik de standpunten van SGPers in deze achterlijk vindt.

Het hypocriete zit hem in de ophef die er over wordt gemaakt. Kortgeleden ook nog over Johan Derksen. De lafbekjes van DWDD en Lucky durven die wel aan te pakken, maar de stortvloed aan minachting voor homo's, vrouwen, ander/niet gelovigen vanuit een zekere religie van de vrede daar zwijgt men over. Of misschien in zeer voorzichtige termen en dan altijd met verklaringen inzake gemiste stageplekken, "ze worden gediscrimineerd", niet inclusief, kotskots, braakbraak en ga zo maar verder.

Bedenk even heel goed dat hier vanuit een christelijk standpunt de HELE christelijke religie op een beledigende wijze wordt aangepakt. Doe je dit met de islam dan zullen de razende doodsbedreigingen niet van de lucht zijn. Bevriende mogendheden zullen ambassadeurs op jet matje roepen, Nederlandse producten geboycot, ambassades zullen belegerd worden. Ik heb het dan niet over landen als pak hem beet Zwitserland, Slovenie of Japan.