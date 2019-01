Niet alleen is de "burn-out" in heel veel gevallen een modegrill van mensen die met zichzelf in de knoop zitten en een uitweg zoeken om ff helemaal niks te hoeven doen omdat ze toch al niet wisten wat ze wilden (ja kom maarrr), wij zijn er absoluut 100% stellig en uitermate ambitieus van overtuigd dat het precies andersom is en dat we VEEL MEER KUNNEN DAN WE WILLEN. Ja kom nou joh, het menselijke potentieel is schier eindeloos. Niet iedereen heeft het in zich, maar onze soort bindt stukken aluminium op een gerichte explosie, knalt ze daarmee buiten de dampkring en laat ze vervolgens een kilometer van de lanceerplaats ongeschonden landen op een postzegel. Ga ons nou niet vertellen dat we "meer willen dan we kunnen", alleen maar omdat de televisiewetten nou eenmaal voorschrijven dat het dociel houden van een ingezakt, ingekakt en wortel schietend bankaardappelpubliek het beste uitgangspunt is voor hogere advertentie-inkomsten.

Verkeerde prioriteiten, verkeerde gereedschappen, verkeerde begeleiding, verkeerde adviezen, omslachtige bureaucratie, overbodig gedoe, inperkingen, verbodjes, uitgestippelde verwachtingspatronen, luie/laffe politiek en dito politieke correctheid: lots of things can get in the way van ambities, maar dat zijn allemaal geen goeie redenen om het er dan maar bij te laten zitten en instemmend naar een kwartjespsycholoog op de treurbuis te gaan zitten knikken hoe zwaar je leven is. Djiezes kraaist televisiegapend Nederland, haal je hoofd uit je lamlendige aars, uit je smartphone en uit je zelfmedelijden en ga eens wat DOEN. Te beginnen met het indrukken van die rode knop op de remote. Geef mensen verantwoordelijkheid en ze groeien. Doen ze ook als je 'm zelf neemt. Einde preek. En nou aan de slag, uitvreters. Dit land is nog lang niet af.