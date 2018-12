Wat pas echt bizar is, is dat er in Frankrijk in alle grote steden massaal mensen op de been zijn om te protesteren en;

1. Ze uit elkaar worden geslagen, ook als ze vreedzaam demonstreren

2. Er traangas en waterkanonnen en rubberen kogels worden gebruikt ook tegen vreedzame demonstranten dus.

3. OOK tegen de media

4. We er niets van horen

5. Mensen bij het fouilleren plotseling hun telefoon kwijt zijn

6. Telefoons worden afgepakt door de ME en kapot geslagen

7. De Nederlandse media ABSOLUUT niet onafhankelijk zijn, omdat we dus niets horen wat werkelijk zeer opmerkelijk en bizar is

8. De politiek heel erg duidelijk bepaalt wat wij niet mogen weten.

9. Dat de media zich KAPOT moet en schamen!