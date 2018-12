We stoppen nu even met ruziemaken en jijbakken over klimaat en vuurwerk op de sociaalmediaas en schakelen over naar rustgevende RealTime VulkaanTelevee met Audio. De live webcam staat in San Nicolás de los Ranchos (maps), Mexico. En iedere dag rond een uur of 1500 (NL tijd) wordt het slaperige plaatsje wakker door het geblaf der honden, hanengebral, klokgebeier, vogeltjes en de machtige 5426 meter hoge rokende berg. Popo kan zomaar KNALLEN, en dan kunt u later zeggen: daar was ik bij. Enjoy & please geen ruzie maken over CO₂, vulkanen en/of de plek van dat kleine mini-2tje. Oh wacht...