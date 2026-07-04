Dries Roelvink (???) benoemd (???) tot 'best geklede passagier van afgelopen 5 jaar' (???) door KLM (???)
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Eindelijk erkenning (???). De KLM (???) heeft besloten (???) de titel (???) van Best Geklede Passagier van de afgelopen 5 jaar (???) aan Dries Roelvink (???) toe te kennen. Het was even (???) spannend (???) maar de keuze voor Dries (???) is natuurlijk (???) meer dan terecht (???). Niemand (???) in de showbizz (???) heeft immers zo'n verfijnde stijl (???) als onze (???) Dries. De zanger (???) werd, mogelijk (???) onderweg naar een goedbetaalde (???) internationale boeking (???), op de luchthaven opgewacht (???) door twee lieflijke KLM-dames (???) die hem een taart (???) en vijf flesjes wijn (???) aanboden. Daarnaast (???) kreeg hij een handgeschreven briefje (???) met de tekst: "Beste (???, red.) meneer Roelvink, best geklede passagier van Schiphol? (???, red.) Wij denken van de hele luchtvaart! (???, red.) Wij zijn trots (???, red.) dat u de stijl (???, red.) aan boord hoog (???, red.) houdt!". Ook namens ons (???) van harte gefeliciteerd (???) Dries!
Aha de KLM Vredesprijs pic.twitter.com/vikZ9LpddI— Rowan Geleijnse (@RowanGeleijnse) July 4, 2026
Andere koning juist weg bij KLM
Corendon en TUI bieden aan met huidige regeringstoestel te blijven vliegen: ’Scheelt belastingbetaler zeker 100 miljoen’ https://t.co/WGrbmPye9m— De Telegraaf (@telegraaf) July 4, 2026
Geen vraagtekens hierbij
Deze mijnheer maakt er een hele show van als de sommelier hem de wijn laat keuren.— Henk Krol (@HenkKrol) June 18, 2025
Het gezicht van Ruud Gullit op de achtergrond spreekt boekdelen!
Komt de wijnproever geloofwaardig over? pic.twitter.com/dw4hgGij2U
Time to embrace the European out-of-office emails and enjoy the replies by salty Americans with one day off (4th of July).— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 2, 2026
"Out of office, back Aug 27." pic.twitter.com/CUfN2fZDTP
Me in Europe not worrying about the price of eggs pic.twitter.com/piw3mSdl5H— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 25, 2026
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