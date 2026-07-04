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Dries Roelvink (???) benoemd (???) tot 'best geklede passagier van afgelopen 5 jaar' (???) door KLM (???)

(???)

Eindelijk erkenning (???). De KLM (???) heeft besloten (???) de titel (???) van Best Geklede Passagier van de afgelopen 5 jaar (???) aan Dries Roelvink (???) toe te kennen. Het was even (???) spannend (???) maar de keuze voor Dries (???) is natuurlijk (???) meer dan terecht (???). Niemand (???) in de showbizz (???) heeft immers zo'n verfijnde stijl (???) als onze (???) Dries. De zanger (???) werd, mogelijk (???) onderweg naar een goedbetaalde (???) internationale boeking (???), op de luchthaven opgewacht (???) door twee lieflijke KLM-dames (???) die hem een taart (???) en vijf flesjes wijn (???) aanboden. Daarnaast (???) kreeg hij een handgeschreven briefje (???) met de tekst: "Beste (???, red.) meneer Roelvink, best geklede passagier van Schiphol? (???, red.) Wij denken van de hele luchtvaart! (???, red.) Wij zijn trots (???, red.) dat u de stijl (???, red.) aan boord hoog (???, red.) houdt!". Ook namens ons (???) van harte gefeliciteerd (???) Dries!

Andere koning juist weg bij KLM

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Tags: dries roelvink, klm, mode, ???
@Zorro | 04-07-26 | 11:45 | 188 reacties

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