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Bob Vylan klaagt BBC aan voor smaad

Death, death, to the BBC

Bob Vylan, u weet wel, dat artistieke duo dat de dood van Charlie Kirk vierde en de oproep om 'fascisten' in de straat op te zoeken, heeft ontdekt dat er ook grenzen zitten aan de vrijheid van meningsuiting. Bob Vylan vindt het namelijk schandalig dat de BBC iets over Bob Vylan heeft gezegd en sleept de omroep daarom voor de rechter. Wat de BBC nou precies heeft gezegd wordt uit dit statement niet helemaal duidelijk, misschien bedoelen ze dit statement na deze ophef, maar wat verwacht je dan van een stel leugenachtige haathitsers als Bob Vylan. Weet u trouwens wie ook de BBC voor de rechter heeft gesleept?

Tags: bob vylan, bbc, suen
@Ronaldo | 03-07-26 | 18:00 | 71 reacties

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