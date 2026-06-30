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NRC-columnist De Vos over 'buitenlanderhater' Lidewij de Vos: 'Eet wel gewoon buitenlands voedsel'

HYPOCRIET??!?

lidewij de vos kookt

Heerlijke vossenstreken in NRC van schrijfster Marjoleine de Vos over Lidewij de Vos (vermoedelijk geen familie). Marjolein heeft Lidewij, bekend van tuk genomen worden, helemaal tuk in haar column over Buitenlandse Hapjes. Geen idee of een der Vossen thuis keukenprinsesje speelt maar marjolein waagt het in ieder geval haar vingers te branden aan het feit dat je 'buitenlanderhaters' als Lidewij helemaal nooit eens over buitenlands eten hoort. Terwijl ze tajine, harira en couscous gewoon naar binnen smikkelen alsof het Nederlandse gerechten zijn. En Marjoleine gaat zelfs verder terug. Neem nootmuskaat, die volgens haar 'ingeburgerde' specerij kwam helemaal niet van Nederlandse bodem maar van Indonesische bodem (ooit Nederlandse bodem), en toch ligt er mogelijkerwijs een potje in Lidewijs keukenla.

Dus heeft Marjoleine de Vos Lidewij nou tuk of niet? Echt wel. Het is maar goed dat we door de jaren heen al dat overheerlijke buitenlandse voedsel hebben geroofd en geïmporteerd - de enige noemenswaardige geneugte uit tientallen jaren migratie - want dan is er tenminste nog iets om xenofobisch Nederland mee om de oren te slaan. Als de daling in de peilingen van FvD nu nog niet inzet, dan zal Marjoleine er op een gegeven moment vast achter komen dat de partner van Lidewij, Massimo Etalle, wel een verdacht Italiaans klinkende naam draagt. Hypocriet zooitje daar! Goed, zin in Marokkaans Hollandse pot nu.

Tukker dan tuk

schermafbeelding uit de column van marjoleine de vos
Tags: marjoleine de vos, lidewij de vos, buitenlanderhaters, buitenlands eten
@Dorbeck | 30-06-26 | 19:00 | 17 reacties

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