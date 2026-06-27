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WTF. Minister Van Veldhoven (D66) wil NOG MEER statiegeld, ook op zuivel- en sapflessen

Welja

Hadden wij even gemist omdat we heel veel statiegeldflesjes BIER in onze mik aan het duwen waren maar minister Van Veldhoven (D66, kan niks, snapt niks, zweem van corruptie) heeft gisteren dus aan de Kamer geschreven dat er ook statiegeld op flessen voor sap en zuivel moet komen. Ja nee echt. Sinds er verplicht statiegeld op blikjes zit (een plan dat door ene staatssecretaris Van Veldhoven werd ingevoerd) is vrijwel iedere grote stad in Nederland een bende omdat alle openbare prullenbakken dagelijks ondersteboven worden gekieperd door een """professionele""" blikjesverzamelaar, het plan om de ellende te verhelpen is nu om het statiegeldbedrag nog verder te verhogen (???), minister van Veldhoven heeft dat eens even aangezien en geconcludeerd: daar willen we meer van hebben. Hoe dan. Kunnen we deze minister niet inwisselen?

Tags: stientje van veldhoven, statiegeld, zuivel, sap
@Ronaldo | 27-06-26 | 14:30 | 263 reacties

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