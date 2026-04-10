Ork Ork Ork Kamil Egiert steek je met een: vork. Kamil Egiert is de Pool die de vluchtauto bestuurde na de moord op Peter R. de Vries en die in eerste instantie de moord op Peter R. zelfs zou plegen, maar dat weigerde. Afgelopen maandag werd hij volgens het AD in de gevangenis te Roermond in nek en harses geprikt. Misschien omdat iemand dacht dat hij een gehaktbal was, misschien om een andere reden. In ieder geval werd zijn halsslagader net zijn gemist, dus heel erg lekker gaat het niet met Egiert. Gelukkig heeft hij nog 27,5 jaar in de gevangenis tegoed om te herstellen van dat bestek in zijn nek.