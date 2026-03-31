Walgelijke, doodzieke vissen planten zich succesvol voort op de Veluwe
Dit krijg je zonder actief populatiebeleid
Wie verzínt zo'n dier man doe normaal. Een van de oudste werveldieren ter wereld? Goorste zal je bedoelen! En het overwoekert dit land (dat stuk is). "Rivierprikken planten zich succesvol voort op de Veluwe. De vissoort bestaat al miljoenen jaren en is zeldzaam in Nederland. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) en kenniscentrum RAVON blijkt dat het handmatig overzetten naar andere wateren binnen de Veluwe een positief effect heeft. (...) De rivierprikken zijn kaakloos en worden gekenmerkt door hun zuigmond." Nou, dat gun je bijna niemand. En dan denkt u misschien: 'nou die staan vast niet in Jan Roos' Beste Dieren Top 10' en dat klopt dus inderdaad.
ken uw klassiekers
Jan Roos, trap die fucking deur in en stel orde op zaken want dit land is ziek.