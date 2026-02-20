HOERA het is vandaag: de Dag van de Sociale Rechtvaardigheid
WE ARE WARRIORS
What do we want? SOCIAL! When do we want it? JUSTICE! Schop Denise en Justine van uw warme schoot, pak de regenboogvlag en ram eens wat hetero's in elkaar. De dag van de Social Justice Warriors. Vandaag vergroten ons bewustzijn over álles. We zijn TEGEN ongelijkheid, friet, werkloosheid, de HBO-hitserie Carnivale die nooit is afgemaakt, sociale uitsluiting, de nieuwbouw van het TT Circuit Assen, armoede, en hondenbrokjes van Frolic. We zijn VOOR Willem Drees, gelijke rechten, een kraan die het doet (dus het filtertje niet verstopt), muziek luisteren onder werktijd, gratis bier voor iedereen, kansen, hondenbezitters die de schijt van kleine Fluffer zélf opruimen / -vreten én natuurlijk voor gelijke behandeling. Voorbeeldje: vrouwen mogen door de hoofdingang naar binnen. IEKWAL PEE! IEKWAL PEE! IEKWAL PEE!
