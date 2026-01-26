Nederland weer van ons. Rookworst van de HEMA weer rookworst van de HEMA
ROOKWORST ZONDER R IS...
... ook worst maar dan volgens traditioneel recept! Nederland is TERUG. 's Lands beroemdste rookworstenfabriek, naast het bedrijf van Kim Holland dan, kiest weer voor de TRADITIONELE RECEPTUUR. De HEMA dacht immers te kunnen sleutelen aan de smaak van de kromme bruine geluksvogeltjes, maar dat was buiten tout culinair Nederland gerekend. Alsof wij niet doorhebben dat we worden afgescheept met een NEPWORST die we net zo goed in onze KONT kunnen stoppen. Volgens de HEMA is de rookworst gelukkig weer 'net zo rokerig, knapperig en sappig als vroeger'. Vroeger, bekend van de tijd dat ze niet met zo'n vegan eikel aan het zooien waren. Shit hee. We hebben zin in een rokerige, knapperige en sappige worst. Echt HEMA.
Verlang jij ook nog wel eens terug naar die warme, sappige worst van vroeger? Dan hebben we goed nieuws: De HEMA rookworst is terug naar zijn originele recept! Dus hij is weer net zo rokerig, knapperig en sappig als vroeger. Probeer hem nu opnieuw! pic.twitter.com/YLt2Y0frJY— HEMA (@HEMA) January 26, 2026
Hebben ze in Paraguay eigenlijk ook rookworsten van de HEMA
