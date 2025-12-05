Hier volgt even een verduidelijking voor iedereen die het verschil tussen een doodsbedreiging en satire niet snapt.

Niels vd Laan ik ga je kop van je romp rukken vieze vuile kk Sinterklaas kk verrader = een doodsbedreiging

"Femke Brockhus’ Beesten die je niet mag schieten, bijvoorbeeld, steekt er maar bleek bij af. Aan de titel valt wel af te lezen dat het tenminste geen autofictie is − Femke Brockhus is bij uitstek een beest dat mag worden afgeschoten − maar dat neemt niet weg dat haar idee voor een plot al niet leuk was geweest als ze het niet had geplagieerd van Lionel Shriver." = een grapje over dat het geen autofictie is, en over de titel van een boek