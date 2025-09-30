achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

KNVB pleit voor meer... ontwikkelingshulp

Organisatie trouw aan de kerntaken!

Wat kunnen ze voetbalwedstrijden organiseren hè. Zo goed zelfs dat er ruimte overblijft voor nieuwe ondernemingen. Samen met Federatie Nederlandse Vakbeweging, Landelijke Studentenvakbond, Acquired Immunodeficiency Syndrome-fonds en Greenpeace roept de KNVB op tot, ja tot wat eigenlijk? Nou dit: "Met de oproep ‘Nederland is geen eiland: investeer in ontwikkelingssamenwerking’ vraagt de bond de politiek om vast te houden aan internationale afspraken en blijvend te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Deze inzet is ook van belang voor programma’s zoals KNVB WorldCoaches, waarmee de bond wereldwijd bijdraagt aan sportieve ontwikkeling en internationale samenwerking. De initiatiefnemers zijn KNVB, FNV, Raad van Kerken, Aidsfonds, Cordaid, brancheorganisatie Partos en Oxfam Novib." En als je ergens nog de hoop had dat het een a-partijpolitieke, idealistische oproep is, dan struikel je: "VVD en BBB zijn tot nu toe niet van plan om deze eis van de Tweede en Eerste Kamer uit te voeren en negeren de mogelijke oproepen, zo maakte minister Brekelmans in een Kamerdebat op 4 september duidelijk. Daarom moet de Tweede Kamer de regering hierop corrigeren, aldus de coalitie van maatschappelijke organisaties." Jongens ga eens VOETballen.

Tags: KNVB, ontwikkelingshulp, AIDS
@Spartacus | 30-09-25 | 15:00 | 111 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

D66 wil extra geld (veel) voor ontwikkelingshulp

En ChristenUnie ook, maar vvd niet. De bal ligt bij het CDA!

@Mosterd | 25-05-20 | 09:04 | 0 reacties

Hey @Aidsfonds. Rectificeer tekst & poster eens, Trump verlengt AIDS-programma met 5 jaar

Wat moet je tegenwoordig doen om op posterformaat aangemerkt te worden als niets minder dan de bedreiger van de liefde?

@Spartacus | 06-12-18 | 14:04 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.