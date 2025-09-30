Wat kunnen ze voetbalwedstrijden organiseren hè. Zo goed zelfs dat er ruimte overblijft voor nieuwe ondernemingen. Samen met Federatie Nederlandse Vakbeweging, Landelijke Studentenvakbond, Acquired Immunodeficiency Syndrome-fonds en Greenpeace roept de KNVB op tot, ja tot wat eigenlijk? Nou dit: "Met de oproep ‘Nederland is geen eiland: investeer in ontwikkelingssamenwerking’ vraagt de bond de politiek om vast te houden aan internationale afspraken en blijvend te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Deze inzet is ook van belang voor programma’s zoals KNVB WorldCoaches, waarmee de bond wereldwijd bijdraagt aan sportieve ontwikkeling en internationale samenwerking. De initiatiefnemers zijn KNVB, FNV, Raad van Kerken, Aidsfonds, Cordaid, brancheorganisatie Partos en Oxfam Novib." En als je ergens nog de hoop had dat het een a-partijpolitieke, idealistische oproep is, dan struikel je: "VVD en BBB zijn tot nu toe niet van plan om deze eis van de Tweede en Eerste Kamer uit te voeren en negeren de mogelijke oproepen, zo maakte minister Brekelmans in een Kamerdebat op 4 september duidelijk. Daarom moet de Tweede Kamer de regering hierop corrigeren, aldus de coalitie van maatschappelijke organisaties." Jongens ga eens VOETballen.